Dießens Fußballerinnen erzielen spektakulären Punkt

Schon um 8 Uhr morgens begann der Fußballtag für die Damen des MTV Dießen, denn der Anstoß beim Tabellenführer der Bezirksoberliga, dem FC Stern München II, war bereits um 10.45 Uhr. In der ersten Halbzeit spielte ausschließlich das Topteam des FC Stern, Dießen verteidigte nach Kräften und konnte sich auf Larissa Müske im Tor verlassen. Die Gastgeberinnen spielten dominant, brachten aber trotz zahlreicher hochkarätiger Torchancen keinen Ball über die Linie.

Dießen geht zunächst in Führung

Im zweiten Abschnitt blieb Stern zwar überlegen, aber der MTV wehrte sich und ging fünf Minuten nach dem Seitenwechsel sogar in Führung. Laura Braunegger eroberte den Ball, Zoe Klein fackelte nicht lange und traf flach ins Eck. Der FC Stern machte weiter Druck, kam zu vielen Abschlüssen und eine Viertelstunde vor Schluss fiel dann auch der Ausgleich. Dießens Abwehrbollwerk hielt bis zur 88. Minute, dann versenkte Stern einen Schuss aus 16 Metern zur 2:1-Führung. Aber das Team von Trainer Nico Weis steckte nicht auf. Zunächst parierte Sterns Torfrau einen Freistoß von Zoe Klein. Die anschließende Ecke schien schon geklärt, doch Dießens Kapitänin Sophie Bauer zog aus 28 Metern ab und hämmerte den Ball unhaltbar in den Winkel zum späten 2-2 Ausgleich in der Nachspielzeit. „Ein spektakuläres Traumtor“, freute sich Trainer Nico Weis.

Weiter geht es für die MTV-Damen am Samstag, 5. Oktober, dann ist der Tabellenzehnte FSV Höhenrain ab 15 Uhr am Ammersee zu Gast.