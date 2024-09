Dießens Fußballerinnen starten in die neue Saison

Gleich mit einem richtungsweisenden Spiel starten die Fußballerinnen des MTV Dießen in die neue Saison der Bezirksoberliga. Am Samstag, ab 15 Uhr, ist der FC Langengeisling am Ammersee zu Gast - ein Team, das MTV-Trainer Nico Weis zu den Favoriten zählt. Dass er mit seiner Mannschaft den tollen zweiten Platz von der Vorsaison wiederholen kann, da Weis zurückhaltend: Diesmal hat er sich und dem Team andere Ziele gesetzt.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis