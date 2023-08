Fußball

09:11 Uhr

Drei Fußball-Teams aus dem Landkreis sind im Einsatz

Nach der 0:3-Niederlage in Nördlingen will der TSV Landsberg (weiße Trikots) am Dienstag zu Hause wieder punkten.

Plus Für den TSV Landsberg, Kaufering, Jahn Landsberg und Denklingen steht eine englische Woche an. Bayernliga und Bezirksliga spielen am Dienstag, die Landesliga am Mittwoch.

Von Margit Messelhäuser

Für die Fußballer steht die nächste englische Woche an: Während der TSV Landsberg, Jahn Landsberg und der VfL Denklingen bereits am Dienstag wieder auf dem Platz stehen, ist der VfL Kaufering am Mittwoch wieder gefragt. Nur den Kauferingern ist auch der Start in diese englische Woche gelungen.

Bayernliga Gar nicht traurig, dass es am Dienstagabend schon wieder um Punkte geht, ist Mike Hutterer, Spielertrainer beim TSV Landsberg. „Da kann man die Niederlage in Nördlingen gleich wieder ausbügeln“, hatte Hutterer auf den Wochenspieltag geblickt. Und dann wollen die Landsberger auch wieder ein anderes Gesicht zeigen – in Nördlingen hatte man sich nach einem „rabenschwarzen Tag“ mit 0:3 geschlagen geben müssen. Zu Gast ist im Landsberger 3C-Sportpark ab 18.30 Uhr der Aufsteiger Kirchheimer SC, der bislang noch sieglos am Ende der Bayernliga liegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

