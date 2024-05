Fußball

Drei Landkreis-Teams starten in die spannendste Phase der Fußball-Saison

Der TSV Landsberg (weiße Trikots) kann in der Relegation in die Bezirksliga aufsteigen.

Plus Die zweiten Mannschaften des TSV Landsberg und der FT Jahn Landsberg wollen aufsteigen. Weil kämpft um den Klassenerhalt. Zwei Trainer nehmen Abschied.

Von Margit Messelhäuser

Für viele Fußballer sind es die Highlights in der Saison, manchmal in ihrer Karriere: die Relegationsspiele. Für zwei Trainer aus dem Kreis Landsberg geht es aber nicht nur um den perfekten Saisonabschluss, für sie geht es auch um einen schönen Abschied von ihren Teams. Den Startschuss in die Relegation aus Landkreissicht macht am Mittwoch der FC Weil, am Donnerstag wird es auch für den TSV Landsberg II und Jahn Landsberg II ernst.

TSV Landsberg II Auf einem sehr guten zweiten Platz hat der TSV Landsberg II die Meisterrunde in der Kreisliga abgeschlossen. "Damit sind wir absolut im Soll, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus", sagt Trainer Sebastian Baumert. Am Donnerstag steht das erste Spiel gegen den TSV Peiting an, Anpfiff im 3C-Sportpark ist um 15 Uhr. " Peiting hat eine sehr gute Mannschaft, wir sind uns in den vergangenen Jahren ja schon mehrmals begegnet", blickt Baumert auf die Partie. Das Rückspiel, in dem die Entscheidung fallen wird, findet dann am Sonntag statt, ebenfalls ab 15 Uhr.

