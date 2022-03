Eching gewinnt das Kellerduell der Fußball-Kreisklasse Zugspitze

Plus Nicht nur dem SV Igling misslingt mit der Niederlage in Eching der Start ins Fußballjahr 2022. Auch der Tabellenführer Unterdießen hat das erste Spiel anders geplant.

Landkreis Keinen guten Start nach der Winterpause erlebte der Tabellenführer Unterdießen: Er musste sich im Spitzenspiel der Kreisklasse 4 gegen den Dritten Hohenfurch geschlagen geben. Einen klaren Sieger gab es auch im Kellerduell zwischen Eching und Igling. Verlegt wurde die Partie zwischen dem SV Fuchstal und dem FC Wildsteig/Rottenbuch, diese findet erst am Donnerstag, 14. April, statt.