17:23 Uhr

Ein Abstieg würde den VfL Kaufering "weit zurückwerfen"

Plus Der VfL Kaufering kämpft in der Fußball-Landesliga um den Klassenerhalt. Sportlicher Leiter Uli Stengelmair will den Abstieg vermeiden und hofft auf Verstärkung.

Von Margit Messelhäuser

Dass es eine schwere Saison werden würde für den VfL Kaufering, war von Beginn an klar gewesen. Doch es kam noch schlimmer: Das VfL-Team kämpft in der Fußball-Landesliga um den Klassenerhalt. Ein Abstieg, so Sportlicher Leiter Uli Stengelmair, würde die Mannschaft und den Verein „um Jahre zurückwerfen“.

Mit neuem Cheftrainer und neuer Tribüne war der VfL Kaufering ins zweite Jahr in der Fußball-Landesliga gestartet. Christian Feicht hatte das Amt von Aufstiegstrainer Benjamin Enthart übernommen. Feichts Punktspielpremiere fiel mit dem 3:0-Heimsieg gegen Schwabmünchen auch perfekt aus. Doch die weiteren Partien zeigten, dass die Abgänge doch nicht so leicht zu verkraften waren.

