Ein letztes Mal coacht der Aufstiegstrainer den TSV Finning

Der TSV Finning hat endlich den Aufstieg in die Fußball-Kreisklasse geschafft. Am Donnerstag steht das Benefizspiel gegen den Bayernligisten TSV Landsberg an – das letzte Spiel in Finning für den Erfolgscoach.

Es war ein sehr emotionales Jahr für die Fußballer des TSV Finning. Und diese Saison wird nun auch mit einem besonderen Spiel abgeschlossen: Ab 19 Uhr ist der Bayernligist TSV Landsberg beim Kreisklassen-Aufsteiger zu Gast. Ein letztes Mal kommt auch Erfolgstrainer Armin Sanktjohanser, der zu TSV Landsberg wechselt.

Die Saison begann im vergangenen Jahr mit einer tragischen Nachricht: Finnings Torwartlegende und Abteilungsleiter Max Strobl (43) war völlig überraschend verstorben. Deshalb sagten die Finninger auch alle Partien am ersten Spieltag ab. „Wir waren uns alle einig, deshalb ein Benefizspiel zu machen“, sagt Armin Sanktjohanser im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir wussten ja, dass der TSV Landsberg jedes Jahr ein Spiel gegen einen Dorfverein macht“, so der Erfolgscoach – und man sei sich schnell einig geworden.

