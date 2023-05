Fußball

vor 34 Min.

Einige Fußball-Teams befinden sich am Scheideweg

Für den MTV Dießen steht am Sonntag wieder ein Heimspiel an. Das Ammersee-Team hat noch gute Chancen, den Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen. Foto: Thorsten Jordan

Plus Im Fußball-Kreis Zugspitze läuft es auf ein packendes Saisonfinale hinaus. Drei Spieltage stehen noch aus, die bleiben auch in der Augsburger Gruppe spannend.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Da waren es nur noch drei: Die Saison neigt sich für die Fußball-Teams im Kreis Landsberg dem Ende zu. Und in den meisten Klassen läuft es auf einen spannenden Endspurt hinaus. Aber nicht nur im Fußball-Kreis Zugspitze: Auch in der Kreisklasse Augsburg könnte es erst am letzten Spieltag zur Entscheidung über den Meistertitel kommen.

Aufstieg in die Kreisliga So eng wie in der Gruppe C geht es in kaum einer anderen Gruppe zu: Hinter Spitzenreiter Unterammergau (17) lauern gleich drei Mannschaften punktgleich mit 14 Zählern – darunter auch der MTV Dießen. Gegen Schlusslicht Erling-Andechs (9) hat man nun die große Chance, zum Spitzenreiter aufzuschließen, allerdings muss dann mehr rausspringen als im Hinspiel, das 2:2 endete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen