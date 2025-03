Entscheidende Wochen für die Fußballer des VfL Kaufering

Mit einem guten Gefühl gehen die Kauferinger nach dem Auswärtssieg in Kempten in die nächste Partie in der Fußball-Landesliga. Mit Pfaffenhofen kommt am Samstag (14 Uhr) eine Mannschaft aus dem Mittelfeld der Tabelle an den Lech. Trainer Franco Simon hofft auf die nächsten drei Punkte im Abstiegskampf. Warum das nicht leicht wird und wie er auf die weitere Saison blickt, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

