Fußball

vor 17 Min.

Entscheidende Wochen für Jahn Landsberg und Denklingen

Treten Jahn Landsberg und Denklingen (blaue Trikots) auch nächste Saison in der Bezirksliga gegeneinander an? Nicht haben beiden Klassenerhalt nicht sicher.

Plus In der Fußball-Bezirksliga kämpft Denklingen um den Klassenerhalt. Bei Jahn Landsberg ist die Situation noch etwas kritischer.

Von Margit Messelhäuser

Auch in der Fußball-Bezirksliga beginnt die entscheidende Phase und noch können sich Denklingen und Jahn Landsberg nicht zurücklehnen: Den Klassenerhalt haben beide Landkreis-Teams noch nicht sicher. Vor allem Jahn muss zittern - und darauf reagiert Trainer Armin Sanktjohanser.

VfL Denklingen Das Hinspiel gegen Neuhadern ist für Denklingens Trainer Markus Ansorge schon lange abgehakt. Mit 1:8 war seine Mannschaft damals untergegangen. "Das war in einer Phase, in der wir wirklich nicht gut drauf waren", sagt Ansorge. Inzwischen sehe die Welt wieder ganz anders aus. Mit 34 Punkten haben die Denklinger bereits zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz, dennoch ist Ansorge vorsichtig. "40 Punkte werden für den Klassenerhalt nötig sein, zwei Siege brauchen wir also noch." Der erste soll am Samstag, ab 15 Uhr, zu Hause gefeiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen