Fußball

vor 32 Min.

Ernüchterung beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg

Die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde hatten sich Landsbergs Spielertrainer Muriz Salemovic (links) und Landsbergs Abteilungsleiter Sebastian Gilg (rechts) anders vorgestellt. Für das erste Bayernligaspiel in Deisenhofen stehen die Vorzeichen nicht besonders gut.

Plus Der TSV Landsberg nimmt sich für die Frühjahrsrunde in der Fußball-Bayernliga viel vor. Corona bringt die Pläne jetzt arg durcheinander.

Von Margit Messelhäuser

Große Pläne hatte der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg für die Frühjahrsrunde, doch die scheinen erst mal geplatzt. So jedenfalls sieht es Landsbergs Spielertrainer Muriz Salemovic: „Die Erwartungen sind bei null“, sagt er vor dem ersten Ligaspiel am Samstag beim Tabellensiebten Deisenhofen. Und das liegt an der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den Tabellensechsten.

