Fußball

vor 19 Min.

Es läuft nicht beim Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen

Plus Der VfL Denklingen verliert in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Oberbayern an Boden. Gegen Penzberg gibt es eine Niederlage.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der VfL Denklingen rutscht gefährlich tief in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Oberbayern: Gerade mal zwei Punkte Abstand sind es noch zum Relegationsplatz. Die 1:3-Niederlage gegen den FC Penzberg hat richtig wehgetan. Doch auch wenn es bedrohlich aussieht, das Mittelfeld liegt ganz eng beisammen.

