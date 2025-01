Ex-Spieler des TSV Landsberg: Landesliga statt Profifußball

Fußballer Lorenz Knöferl war mit 17 Jahren der jüngste Profi-Torschütze in der Vereinsgeschichte des TSV 1860 München (bei denen spielte er seit 2014) in der 3. Liga. Er galt unter Trainer Michael Köllner als Riesen-Talent, als der Stürmer für die Zukunft. Vergangene Saison spielte er für Landsberg in der Bayernliga. Doch jetzt heißt es sechste Liga.

Rückblick: Landsbergs damaliger Spielertrainer Sascha Mölders hatte den Coup eingefädelt und den ehemaligen 1860-Stürmer nach einer einem schwierigen Jahr im Winter an den Lech geholt - als „echte Verstärkung“. Der „Lenzi“ fand zwar beim TSV „den Spaß am Fußball wieder“, bestritt aber, auch aus Verletzungsgründen, nur neun Partien, traf dabei zweimal. Da er unbedingt Regionalliga spielen wollte und einen erneuten Anlauf in Richtung Profifußball unternehmen wollte, wechselte Knöferl (21) im Sommer 2024 mit Mike Hutterer, Tino Reich und Alessandro Di Rosa vom TSV Landsberg zu Türkgücü München. Aber dort kam er nur auf vier Einsätze, der längste dauerte 45 Minuten.

Jetzt der nächste Wechsel: Der Ex-Landsberger steigt dabei weiter ab. Er spielt künftig für den TSV Dachau 1865 in der Landesliga, künftig also Aystetten statt Kaiserslautern. Gegen Kaufering hat Dachau bereits zweimal gespielt.