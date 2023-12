FC Penzing geht mit neuem Trainerteam in die Kreisliga-Abstiegsrunde

Der Fußball-Kreisligist FC Penzing trennt sich von Trainer Josef Scheiblegger. Künftig geben Michael Hasche und Tim Abenthum das Kommando.

Im neuen Jahr steht ein neues Trainerduo beim Fußball-Kreisligisten FC Penzing an der Seitenlinie. Nach einigen Gesprächen hat sich die Mannschaftsführung um Kristofer Malicki und Fabian Herl gemeinsam mit dem bisherigen Trainer Josef Scheiblegger zu einer einvernehmlichen Beendigung der Zusammenarbeit entschlossen. Der Verein bedankt sich für die Arbeit und Hingabe, die Sepp Scheiblegger in den vergangenen 17 Monaten bei den Blau-Weißen leistete und möchte seine Anerkennung für die erzielten Erfolge, wie den erstrebten Klassenerhalt in der vergangenen Saison, ausdrücken, so der FC Penzing in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig begrüßt man einen alten Bekannten in Penzing, mit dem neue Impulse und Ideen eingebracht werden. Der ehemalige Spieler Michael Hasche übernimmt ab sofort das Traineramt und wird dabei von Tim Abenthum unterstützt. Die anstehenden Herausforderungen sind groß, startet man mit nur einem Punkt in die Abstiegsrelegation. Das neue Duo hat sich unverzüglich mit großer Motivation an die Arbeit gemacht. "Wir sind überzeugt, dass dieses Team die nötige Dynamik und Vision besitzt, um die Mannschaft zu inspirieren und zu neuen Erfolgen zu führen", erklärte Kristofer Malicki. Michi Hasche hatte sich zu Penzinger Bezirksliga-Zeiten als spielender Co-Trainer verdient gemacht und bis vor Kurzem seine Fußballschuhe für den VFL Kaufering in der Landesliga geschnürt.

Ziel der neuen Trainer ist es, attraktiven Fußball zu spielen

Derzeit in einer herausfordernden Position, betrachtet das Trainerteam diese Phase als eine Chance, das volle Potenzial des bestehenden Kaders zu entfalten und den Spielstil zu verfeinern. "Unser Ziel ist es, attraktiven Fußball zu spielen, der Mannschaft das nötige Selbstbewusstsein zurückzugeben und die Stärken jedes Einzelnen optimal zu fördern", kommentierte der neue Cheftrainer mit Enthusiasmus. Trotz der aktuellen Lage betont das Trainerteam die positiven Aspekte und die attraktiven Möglichkeiten, die der Verein bietet. "Wir haben eine hervorragende Anlage und der Verein steht für eine bodenständige Ausrichtung und aufrichtige Arbeit", so der sportliche Leiter Fabian Herl. Die nächsten Wochen werden entscheidend für den FC Penzing sein, während das neue Trainerteam hart daran arbeitet, das Team zu stärken und in eine positive Richtung zu lenken. (AZ)