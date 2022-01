Fußball

vor 60 Min.

FT Jahn Landsberg stellt neuen Trainer vor

Plus Marcel Graf trainiert künftig die Fußballer des Kreisligisten FT Jahn Landsberg. Was er und der Verein sich erhoffen.

Von Christian Mühlhause

Die Fußballer der FT Jahn starteten sehr schlecht in die Saison in der Kreisliga. Nach nur wenigen Wochen warf der damalige Trainer Armin Sanktjohanser Ende August hin, weil er das Gefühl hatte, er erreiche die Mannschaft nicht mehr. Im Tabellenkeller steckt das Team immer noch. Doch mit einem neuen Trainer soll es nun aufwärts gehen. Marcel Graf übernimmt das Amt an der Seitenlinie. Das LT hat mit ihm und Abteilungsleiter Andreas Schillinger über die Zusammenarbeit und Erwartungen gesprochen.

