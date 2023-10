Füchse bieten dem Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse lange Paroli

Plus In der Fußball-Kreisklasse liefert sich der SV Fuchstal ein spannendes Duell mit Hohenfurch, aber es fehlt das Glück. Auch für Unterdießen ist die Niederlage ärgerlich.

„Wir schaffen es momentan einfach nicht, zu gewinnen“, fasste Hofstettens Trainer Michael Echter die Partie gegen Igling zusammen. Dass sich der Gastgeber am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben musste, hatte er sich selbst zuzuschreiben. „Die beiden Tore für Igling waren Geschenke von uns“, sagte Echter. Beim ersten Gegentor leistete sich seine Elf einen katastrophalen Rückpass, beim Ausgleich unterlief der Fehler nach einem langen Pass. Ärgerlich war für Hofstettens Coach die Rote Karte für Hertl. „Er war gefoult worden und hatte danach unschöne Worte für den Gegner.“ Eigentlich hätte aber auch der Iglinger für sein Foul Rot sehen müssen.

Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich der SV Prittriching drei wichtige Punkte sichern. Gegen Türkenfeld setzte sich das Team von Christian Ankner mit 1:0 durch. Der Gastgeber erspielte sich in den ersten 45 Minuten zahlreiche Chancen und konnte nach nur zwölf Minuten eine solche zum Führungstreffer nutzen. Nach der Pause kam kein Team mehr besonders gefährlich vor das gegnerische Tor. Auch wenn Türkenfeld etwas mehr vom Spiel hatte, wirklich gefährlich wurde es für die Prittrichinger nicht. Damit geht der knappe Sieg für das Ankner-Team auf jeden Fall in Ordnung.