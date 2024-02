Fußball

Für Bayernligist TSV Landsberg steht das letzte Testspiel an

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg bleibt in der Vorbereitung erfolgreich. Kaufering ist am Wochenende gleich zweimal im Einsatz.

Ein Testspiel hat der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg noch vor sich, dann wird es im Kampf um den Titel des Bayernliga-Meisters wieder ernst. Die Fußball-Teams von Kaufering, Denklingen und Jahn Landsberg haben noch ein bisschen länger Zeit.

TSV Landsberg Am vergangenen Wochenende spielfrei, ging es für den Bayernligisten unter der Woche nach Grünwald. Der Spitzenreiter der Landesliga Südost war ein erster Prüfstein für die Landsberger: Diese gerieten zunächst sogar in Rückstand. Mit dem 5:2 gab es am Ende aber doch noch einen deutlichen Sieg für das Team der Spielertrainer Mike Hutterer/ Sascha Mölders. Brian Stubhan glich in der 41. Minute den 0:1-Rückstand aus, dennoch ging es aus Sicht der Landsberger mit einem 1:2 in die Kabine. Amar Cekic (63./77.), Steffen Krautschneider (75.) und Daniel Leugner (85.), drehten die Partie nach der Pause. "Wir haben die drei Tore mehr pro Liga erzielt, alles gut", war Hutterer mit dem Spiel zufrieden.

