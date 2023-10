Fußball

vor 17 Min.

Für beide Teams die wohl letzte Chance auf die Aufstiegsrunde

Plus In der Fußball-Kreisklasse erwartet Unterdießen zum Derby den SV Fuchstal. Beide Teams haben noch Chancen auf Platz drei. So schätzt SVU-Coach Mauricio De Pascalis die Lage ein.

Von Margit Messelhäuser

Es ist nicht nur ein Derby, es geht auch um einen weiter möglichen Platz in der Aufstiegsrunde der Fußball-Kreisklasse: Am Sonntag hat der SV Unterdießen den SV Fuchstal zu Gast. Die früher vorhandene Rivalität gebe es inzwischen nicht mehr so, sagt Unterdießens Trainer Mauricio De Pascalis – und das sei auch gut so.

Auch wenn der aus Buchloe stammende De Pascalis erst zu Saisonbeginn den SV Unterdießen übernommen hat, dass vor einigen Jahren die Duelle gegen Fuchstal von einiger Brisanz waren, hat er natürlich erfahren. „Aber gerade bei den jüngeren Spielern gibt es das nicht mehr“, so der 38-Jährige. Das könne auch daran liegen, dass die beiden Vereine in der Jugend – von der A bis zur D – eng zusammenarbeiten und eine Spielgemeinschaft bilden.

