Für den Bayernligisten TSV Landsberg steht das erste Testspiel an

Als Tabellenzweiter startet der TSV Landsberg in den zweiten Teil der Fußball-Bayernliga. Bis zum ersten Punktspiel ist es noch etwas hin, auch wenn die Landsberger mit einem Nachholspiel die Titeljagd beginnen. Nach einer Woche Training steht am Donnerstag zunächst der erste Test gegen Landesligisten TSV Jetzendorf an.

"Die erste Woche hatten wir ein sehr gutes Training", sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer. Die meisten Trainingseinheiten hätten auf dem Kunstrasen im Sportzentrum stattgefunden, aufgrund des guten Wetters hatten die beiden Spielertrainer Hutterer und Sascha Mölders eine Einheit auch im 3C-Sportpark auf Rasen ausgetragen. "Natürlich gibt es die einen oder anderen Wehwehchen", räumt Mike Hutterer ein, das sei aber ganz normal. "Alle haben sich mit Läufen fit gehalten, aber Training ist dann eben doch etwas anderes."

Gegner des TSV Landsberg spielen in der Landesliga und Bezirksliga

Insgesamt fünf Testspiele tragen die Landsberger aus, ehe am 24. Februar mit dem Nachholspiel in Kottern wieder die Punktrunde beginnt. In der Vorbereitung treffen die Landsberger durchwegs auf Teams aus niedrigeren Klassen an. "Testspiele mit Regionalligisten haben wir nicht unterbekommen", sagt Mike Hutterer. Doch die Gegner aus der Landes- und Bezirksliga hätten ihre Qualitäten. "Ich hoffe, dass sie auch mitspielen und sich nicht nur hinten reinstellen." Wobei, ergänzt Hutterer: "Das erleben wir in der Bayernliga ja auch."

In den ersten Partien gehe es für die Mannschaft vor allem darum, wieder Spielpraxis zu sammeln. "In den letzten werden wir dann auch Schwerpunkte setzen, auf die wir achten wollen", kündigt Hutterer an. In allen Partien soll es aber - entsprechend der Liga - klare Siege für die Landsberger geben. Die Partie gegen Jetzendorf wird auf dem Kunstrasenplatz in Markt Indersdorf ausgetragen, Anstoß ist am Donnerstag um 19.30 Uhr.