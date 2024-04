Fußball

19:33 Uhr

Für den FC Penzing wird es mit dem Klassenerhalt eng

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga geht der FC Penzing erneut leer aus. Der SV Unterdießen sammelt für den Verbleib in der Kreisklasse wichtige Punkte.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und der Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreis-Teams.

Kreisliga Eine deutliche Niederlage kassierte der FC Weil zu Hause gegen Wessling. Bereits im ersten Abschnitt erspielten sich die Gäste eine komfortable 3:0-Halbzeitführung, da jeder Fehler der Weiler eiskalt ausgenutzt wurde. Nach der Pause spielte auch der Gastgeber gefährlich nach vorne, jedoch fielen zwei weitere Tore auf der anderen Seite. Die zwei Ehrentreffer kurz vor Schluss für die Heimmannschaft waren nur noch Ergebniskosmetik und hinderten die Gäste nicht daran, drei verdiente Punkte mit nach Wessling zu nehmen.

