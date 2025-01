Für den TSV Landsberg gibt es im ersten Testspiel ein knappe Niederlage

Gegen ein Bundesliga-Team startete der TSV Landsberg in die Testspielphase: Der Fußball-Bayernligist war bei der U19 des TSV 1860 München zu Gast. Nach einem perfekten Start und einer 2:0-Führung für das Team von Trainer Alexander Schmidt gab es am Ende zwar eine knappe 2:3-Niederlage, doch Ergebnisse sind in dieser Vorbereitungsphase bekanntlich Nebensache. „Das war ein munterer Aufgalopp“, lautete das Urteil von Landsbergs Abteilungsleiter Niko Held.

Nicht wie geplant über 120 Minuten, sondern doch nur über 90 Minuten ging das Testspiel der Landsberger in München. „Wir hatten doch einige angeschlagene Spieler und deshalb war der Kader nicht so groß, da haben wir uns mit München auf die 90 Minuten geeinigt“, sagte Held auf Nachfrage unserer Redaktion. Seine Premiere feierte dabei, wie angekündigt, auch Luca Dollinger, der aus der Landsberger Jugend stammt. Und das schon nach 25 Minuten für den Torschützen Kircicek. „Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, er war wegen einer Grippe noch ein bisschen angeschlagen“, so Held. Auch alle weiteren Neuzugänge hatten ihren ersten Einsatz für den TSV Landsberg.

TSV Landsberg muss noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen

Besser hätten die Landsberger in die Partie kaum starten können, denn bereits nach acht Minuten stellte Furkan Kircicek auf 1:0 und nur zehn Minuten später erhöhte Tiziano Mulas auf 2:0. Doch dann kamen die jungen Löwen besser ins Spiel und glichen bis zur Pause auf 2:2 aus. Beide Teams wechselten zur Pause kräftig durch, ein Tor fiel aber nur mehr für die Gastgeber - in der 51. Minute erzielte die U19 der Löwen das am Ende entscheidende 3:2. „Das Ergebnis spielt keine Rolle, es waren gute Ansätze zu sehen und man darf nicht vergessen, dass wir erst seit gut einer Woche wieder im Training sind“, war der Landsberger Abteilungsleiter durchaus zufrieden. Das nächste Testspiel ist bereits für Mittwoch, 22. Januar, vorgesehen, dann treten die Landsberger bei der Bundesliga-U19 des FC Augsburg an. Beginn ist um 19.30 Uhr.