Für den TSV Landsberg und den VfL Denklingen steht der letzte Test an

Während sich der Fußball-Landesligist VfL Kaufering ins Trainingslager verabschiedet hat, da er später startet, stehen für den Bayernligisten TSV Landsberg und den Bezirksligisten VfL Kaufering die letzten Testspiele an - sie starten am ersten März-Wochenende wieder in die Punktrunde. Die Landsberger sind am Samstag in Buchbach zu Gast. Allerdings muss Trainer Alexander Schmidt den nächsten Ausfall verbuchen. Der VfL Denklingen erwartet ebenfalls am Samstag den FC Wiggensbach.

TSV Landsberg Zwei deftige Niederlagen, 0:5 gegen Schwaben Augsburg und 1:6 gegen TSV 1860 München II, hatten die Landsberger zuletzt kassiert. „Die Ergebnisse darf man nicht überbewerten, wir haben momentan viele Ausfälle“, sagt dazu TSV-Trainer Alexander Schmidt. In der Breite sei der Kader nicht entsprechend aufgestellt, um das Fehlen der Leistungsträger kompensieren zu können. In München hatte Schmidt unter anderem auch auf Azur Velagic verzichten müssen. Er hatte krank abgesagt, doch als sich Schmidt Anfang der Woche nach Velagics Gesundheitszustand erkundigte, kam die nächste Hiobsbotschaft: „Azur ist beim Spazierengehen gestürzt und hat sich eine Platzwunde am Knie zugezogen, die mit sechs Stichen genäht werden musste“, teilt der Coach mit - deshalb habe der Spieler nun zwei Wochen Sportverbot. „Dass er sich beim Spaziergehen verletzt hat, ist natürlich großes Pech“, so der Landsberger Coach.

Maximilian Berwein ist nach seiner Verletzung wieder im Training

Immerhin hat sich Maximilian Berwein nach seiner Muskelverletzung im Training zurückgemeldet. „Es sah schon ganz gut aus, aber wir wollen kein Risiko eingehen“, sagt Schmidt mit Blick auf die Partie am Samstag. Für den Punktspielstart am 1. März bei der SpVgg Unterhaching II könnte es aber reichen. Auch Oliver Prenka hat das Training wieder aufgenommen, dafür wird Daniele Sgodzaj vermutlich länger ausfallen, bei ihm steht der Verdacht auf eine Lungenentzündung im Raum. Schmidt hofft auch, dass Torjäger Furkan Kircicek bis zum Punktspielstart wieder richtig fit wird, er konnte zuletzt krankheitsbedingt nicht sein ganzes Potenzial abrufen. Beim Tabellensechsten der Regionalliga will Schmidt angesichts der personellen Situation und auch der jüngsten Niederlagen etwas defensiver auftreten. „Wir haben so viele Gegentore erhalten, da werde ich etwas umstellen“, kündigt er für die Partie am Samstag, ab 14 Uhr in Buchbach, an.

VfL Denklingen Auf eine „gute Herausforderung“ freut sich Denklingens Trainer Markus Ansorge im letzten Testspiel am Samstag (15 Uhr) zu Hause gegen den FC Wiggensbach. Die Gäste belegen in der schwäbischen Bezirksliga den sechsten Platz und „das will schon was heißen“, so Ansorge, der mit dem VfL in Oberbayern auf Rang acht liegt. Angesichts der zahlreichen Ausfälle ist Markus Ansorge mit der Vorbereitung insgesamt zufrieden. „Für den Kopf wäre es jetzt natürlich wichtig, wenn wir diese mit einem Sieg abschließen könnten.“ Wieder dabei sein wird Keeper Tobias Heiland, der für den verletzten Manuel Seifert geholt wurde. „Das ist sehr gut, so kann er sich noch mal mit seinen Vorderleuten abstimmen“, sagt der Denklinger Coach. Vielleicht gibt es auch einen Kurzeinsatz von Torjäger Simon Ried, der wieder das Training aufgenommen hat. Wichtiger aber sei es, dass Ried beim Start in die Punktrunde am Sonntag, 2. März, zu Hause gegen Raisting wieder antreten könne. Das Testspiel in Denklingen beginnt am Samstag um 15 Uhr.