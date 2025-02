Für den TSV Landsberg wird es in der Bayernliga wieder ernst

15 Wochen sind vergangen, seit der TSV Landsberg sein letztes Punktspiel in der Fußball-Bayernliga bestritten hat - am 16. November 2024 feierte der TSV einen 4:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Die noch für 2024 angesetzten Partien gegen Haching II und Erlbach mussten aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt werden. Am Samstag ist die lange Fußball-Pause vorbei: Ab 14 Uhr steht auf dem Kunstrasenplatz des TSV Neuried die Partie gegen die zweite Mannschaft von (Noch)-Drittligist SpVgg Unterhaching auf dem Programm – es ist das erste von zwölf noch ausstehenden Spielen der Saison 2024/25.

Siebeneinhalb Wochen Vorbereitung sind vorbei - und so recht weiß keiner, wo der Tabellen-Elfte aktuell steht. Denn die Bilanz seit dem Trainingsauftakt am 9. Januar ist mehr als bescheiden: Sieben Testspiele haben die Landsberger in dieser Zeit absolviert, fünf davon wurden verloren - gegen Regionalligist Schwaben Augsburg (0:5) und Bayernliga-Spitzenreiter 1860 II (1:6) sogar sehr deutlich. Zudem 2:3 gegen die Bundesliga-U19 der Münchner „Löwen“, 1:3 in Illertissen sowie zuletzt 0:2 in Buchbach (beide Regionalliga). Es gab nur zwei Siege: 2:0 gegen die A-Jugend des FC Augsburg und 2:0 gegen Landesligist FC Kempten. Macht ein Torverhältnis von 8:19 – eine gelungene Vorbereitung sieht definitiv anders aus. „Damit bin ich nicht zufrieden. Natürlich hat mir das nicht gefallen“, gibt Trainer Alex Schmidt zu.

Landsbergs Trainer muss viele kranke Spieler ersetzen

Allerdings musste er permanent auf kranke und verletzte Spieler verzichten. So quälte sich Top-Torjäger Furkan Kircicek immer wieder angeschlagen durch die Vorbereitung, fiel Maxi Berwein (Wadenverletzung) wochenlang aus, genauso wie Daniele Sgodzaj, am Anfang Kapitän Maxi Holdenrieder, Fabian Kljucevic, aktuell Oliver Prenka (alle krank) und zuletzt Abwehrchef Azur Velagic, der sich mit einer Knieverletzung abmeldete, die er sich bei einem Sturz beim Spazierengehen zugezogen hat. Schon eine äußerst kuriose Verletzung…

„Die Krankheitswelle hat uns voll getroffen. Sie hat sich wie ein roter Faden durch die Vorbereitung gezogen. Wenn wichtige Leute nicht fit sind oder fehlen, wird’s schwierig. Da fehlt’s an der Breite,“, sagt Schmidt. „Ich habe aktuell nur 17 spielberechtigte Feldspieler - das ist sehr wenig.“ Dazu kam, dass die angedachte Abwehr-Alternative Semir Gracic, der schon per Instagram-Video seine riesengroße Freude auf den TSV Landsberg verkünden durfte, gleich wieder weg war und künftig für Waldperlach in der Bezirksliga auflaufen wird. Ein Abgang nach 20 Tagen – auch nicht gerade alltäglich. Genauso wie die nie offiziell kommunizierte Trennung in der Winterpause vom sportlichen Leiter Marco Braovac, der nach der „Spielerflucht“ am Ende der vergangenen Saison letztlich dafür gesorgt hatte, dass die Lechstädter überhaupt noch am Spielbetrieb teilnehmen konnten.

Zurück zum tagesaktuellen Geschehen: Schmidt ist überzeugt davon, dass seine Jungs am Samstag gegen Haching wieder das positive Gesicht der zweiten Hälfte der Vorrunde zeigen: „Wir haben gesehen, wo es hapert, sind bereit und werden Vollgas geben. Das Spiel gegen Buchbach war ein Fortschritt, ich bin überzeugt, dass wir die Kurve kriegen.“

Eine Nummer eins im Landsberger Tor gibt es noch nicht

Dabei wird zumindest ein Neuzugang in der Startelf auflaufen: Der 20-jährige Keeper Lars Böhmeke, der in der Winterpause vom FC Ingolstadt II kam, hat aktuell die besten Karten im Tor. Das soll allerdings nicht heißen, dass Stefan Musa seinen Platz verloren hat. Schmidt: „Die Position bleibt offen. Ich lege mich auf keine Nummer eins fest.“ Zumal auch Leo Leimeister (Syndesmosebandriss) das Training wieder aufgenommen hat, aber noch nicht spielfit ist. Zum ersten Mal wird auch Youngster Luca Dollinger in einem Punktspiel im Kader stehen. „Er hatte ein Tief, aber jetzt kommt er wieder in Form und hat seine Sache zuletzt gut gemacht“, sagt der Coach über den 18-jährigen Stürmer aus der eigenen Jugend.

Und wie lautet das Ziel für die letzten zwölf Spiele? „Einstelliger Tabellenplatz und daran anknüpfen, wo wir aufgehört haben“, so Schmidt. Keine Träume von der Regionalliga? „Natürlich hat die zweite Hälfte der Vorrunde Begehrlichkeiten geweckt. Aber das ist kein Thema, zumal man gesehen hat, wie fragil und verletzlich wir sind, wenn Leistungsträger fehlen.“ Schmidt hat die „Wundertüte“ Haching zweimal beobachtet. „Eine technisch gute Mannschaft, der der Kunstrasen natürlich entgegenkommt“, so sein Urteil. „Wenn man sie spielen lässt, sind sie wirklich gut. Aber wir werden ihnen Feuer geben.“ Damit in Landsberg nicht gleich nach dem ersten Spiel des Jahres der Baum brennt…