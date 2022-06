Für den VfL Kaufering beginnt das Abenteuer Landesliga

Plus Die Termine für die Testspiele des VfL Kaufering stehen bereits. Auch im Kader des Aufsteigers in die Fußball-Landesliga tut sich einiges.

Mit einem Derby starten die Kauferinger Fußballer in ihre erste Landesliga-Saison überhaupt – und das findet beim Bezirksligisten VfL Denklingen statt. Am Mittwoch, 29. Juni, beginnen Trainer Ben Enthart und sein Team mit dem ersten Testspiel das Abenteuer Landesliga. Und dafür hat man sich auch noch mal personell verstärkt.