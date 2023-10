Fußball

vor 47 Min.

Für Denklingen und Jahn Landsberg sind es die Wochen der Wahrheit

Plus In der Fußball-Bezirksliga kämpfen die beiden Landkreis-Vereine um den Klassenerhalt. In der Schlussphase der Hinrunde geht es gegen direkte Konkurrenten.

Von Margit Messelhäuser

Vier Spiele stehen in der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga noch an. Vier Spiele in denen sowohl Jahn Landsberg als auch Denklingen noch Boden gutmachen und sich vom Tabellenende absetzen wollen. Die Ansätze der beiden Trainer sind unterschiedlich.

Jahn Landsberg Die 0:6-Niederlage seiner Mannschaft in Haidhausen hat Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser nur teilweise am PC verfolgen können. Die Analyse fällt ihm dennoch nicht schwer: „Wenn man nicht bereit ist, 100 Prozent zu geben, passiert so etwas.“ Die Niederlage sei so hoch ausgefallen, weil „wir nicht bereit waren, zu kämpfen und nicht, weil Haidhausen so gut war“.

