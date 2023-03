Für die Fußballteams im Kreis Landsberg wird es jetzt ernst

Plus Im Kreis Zugspitze gilt für die Fußball-Teams ein neuer Modus. Auf einige kommen weitere Wege zu. Im Kreis Augsburg strebt ein Team den Aufstieg an.

Ganz schön umstellen müssen sich im Spielbereich Zugspitze die Fußballteams in den unteren Klassen. Hatte der neue Modus in der Vorrunde viele reizvolle Derbys und Landkreisduelle gebracht, so sind nun die Vereine in der am Wochenende beginnenden zweiten Phase zum Teil in alle Winde zerstreut. Igling und Schondorf bekommen es bei dem Versuch, die Kreisklasse zu halten beispielsweise nicht mit einem Verein aus dem Kreis oder der näheren Umgebung zu tun. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Es hat deshalb auch schon Klagen einiger Vereine wegen weiter Fahrten und fehlender Regionalität gegeben. Andere wiederum freuen sich, auf neue Gegner zu treffen.

Aufstieg zur Kreisliga Gewahrt bleibt die Nähe in der Gruppe D, wo sich gleich fünf Landkreisteams um den Einzug in die Kreisliga bemühen. Die meisten Bonuspunkte (6) aus ihren Vorrundengruppen bringen Issing und die Reserve des TSV Landsberg mit. Issing will bei Peiting II seine zurückgewonnene Stärke beweisen.

Der TSV Landsberg II ist in Fuchstal zu Gast

Und für die in den vergangenen Jahren mächtig nach vorne dringende zweite Garnitur des TSV steht gleich das Auftaktspitzenspiel in Fuchstal (4) an. Die Hausherren sind ebenfalls ein aussichtsreicher Bewerber wie auch Hofstetten (4). In Weil (2) müsste bereits gegen Hofstetten der erfolgte Trainerwechsel einen riesigen Schub auslösen, wenn man ebenfalls noch mitmischen will.

Dießen (2) klopft wieder einmal an die Türe zur Kreisliga, auch wenn der MTV durch eine Heimniederlage zum Abschluss der Vorrunde zwei wertvolle Punkte abgegeben hat. Aber die ehrgeizige Truppe will gegen Bad Kohlgrub (4) ihren Erfolgsweg wieder aufnehmen. Hauptkonkurrent und erster Aufstiegsanwärter bleibt in der Gruppe C Erling-Andechs (6). Der Erzrivale hat dem MTV zuletzt schon einige Male den Weg nach ganz vorne verbaut.

Verbleib in der Kreisklasse Am meisten Sorgen muss man sich um Schondorf (2) machen, das eine lange Serie siegloser Spiele als Hypothek mitbringt. Auch für den Nachbarn Eching (1) sind die Aussichten vor dem Rückrundenstart gegen Rott (2) bescheiden.

Igling startet mit vier Pluspunkten in die zweite Runde

Den Kopf in letzter Minute noch aus der Schlinge ziehen, das könnte man in Igling (4). Gegen fünf unbekannte Kontrahenten im Brucker Raum soll es erneut gelingen. Der erste Gastgeber Egenburg (6) ist gleich ein harter Gradmesser dafür. Für Rott soll der Platz in die Kreisklasse kein Kurzausflug sein.

An der Teilnahme an der Meisterrunde nur knapp gescheitert, traut man Prittriching (6) den sicheren Verbleib zu. Ausschließlich nach Süden geht es jetzt für Kinsau (6). Als Bonusbester soll die Kreisklasse auch gehalten werden.

Aufstieg in die Kreisklasse Scheuring (6) hat die Vorrunde in der A-Klasse derart eindeutig dominiert, dass es als heißer Favorit auf die Rückkehr in die Kreisklasse gilt. Auch der ehemalige Bezirksligist Geltendorf (4) will seine Bedeutungslosigkeit abstreifen. Als dritter Landkreisvertreter hat Schwabhausen (2) mit einem beachtlichen Endspurt den Einzug in die Aufstiegsrunde geschafft.

Finning will endlich den Ruf des Unaufsteigbaren loswerden

Drei heiße Kandidaten hat der Landkreis in der Gruppe C. Allen voran Finning (6), das als Vorrundenbester endlich den Ruf des Unaufsteigbaren loswerden will. Aber auch die spielstarke Jahn-Reserve (4) und die SG Stoffen/Lengenfeld (2) haben eine beachtliche Vorrunde hingelegt.

Verbleib in der A-Klasse Weit verstreut sind die Landkreisteams, für die es um den Verbleib in der A-Klasse geht. Immerhin stehen zum Auftakt noch zwei Landkreisderbys an: Egling hat den SV Erpfting zu Gast und Greifenberg erwartet den TSV Schondorf. Einzelkämpfer in seiner Gruppe ist hier aus Landkreissicht die zweite Mannschaft des FC Weil.

Einige Wechsel gibt es in der Winterpause

Beim bisherigen Modus geblieben sind die Augsburger Spielgruppen. Vor dem Start in die Rückrunde liefern sich Spitzenreiter Kleinaitingen (31) und der Neuling Kaufering II (29) ein packendes Brust-an-Brust-Rennen. Das sollte Kaufering mit einem Heimsieg über den Vorletzten Fischach auch fortsetzen. Den Kopf von Abstiegssorgen frei machen kann das zuletzt wenig erfolgreiche Hurlach mit einem Heimsieg über den heißen Abstiegskandidaten Langenneufnach, der ganze drei Zähler auf seinem Konto hat.

Wie gewohnt, hat sich in der Winterpause bei den Vereinen personell relativ wenig getan – ein bisschen was aber schon. Unter anderem gibt es einen Trainerwechsel.

Der MTV Dießen konnte sich in der Winterpause verstärken: Zurückgekehrt sind Leopold Praus, Jakob Gröger und Levin Braun, außerdem verstärken die Futsal-Nationalspieler Kim Herterich und Benjamin Bautz das Ammerseeteam.

Die Bayernliga-Reserve des TSV Landsberg vermeldet zwei Neuzugänge: Haris Atajic (SV Erpfting) und Roberto Machada da Silva (Kissinger SC). Verlassen hat den Verein Elmin Korora (FC Landsberg). Den Abgang von Dominik Treischl (SVO Germeringen) hat der SV Fuchstal bekannt gegeben.

Mit einem neuen Trainer geht der FC Weil in die Meisterrunde der Kreisklasse: Martin Geier und die Verantwortlichen haben sich einvernehmlich getrennt, teilt der FCW mit. Neuer Trainer ist Andreas Schaudt, der bislang in Igling die Abteilungsleitung innehatte. Mit Lukas Gschwill hat der FC Hofstetten einen Neuzugang für den Rest der Saison gemeldet. Beim TSV Geltendorf gibt es einen Neuzugang: Michael Märkel kam aus Mammendorf. Verstärkung aus Penzing hat die DJK Schwabhausen für die Meisterrunde erhalten: Neu im Team ist Ferdinand Greger.