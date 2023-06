Für Enthart ist es kein Abschied für immer vom Fußball

Plus Ben Enthart steigt mit dem VfL Kaufering in die Fußball-Landesliga auf und tritt nach dem Klassenerhalt zurück. Lange soll die Pause aber nicht dauern.

Für Benjamin Enthart ging es nach dem letzten Spieltag in der Fußball-Landesliga in den Urlaub. Der wird allerdings länger dauern, denn der Erfolgscoach legt erst mal eine Pause ein. Wie das einem Vollblutfußballer wie ihm gelingt? Darüber hat er mit unserer Redaktion gesprochen und auch seine weiteren Pläne verraten.

„Ich denke immer noch an Fußball, aber nicht mehr so viel“, sagt Ben Enthart. Als Trainer war das noch anders: „Entweder man ist voll dabei, oder es bringt nichts.“ Halbe Sachen sind nichts für den 44-Jährigen. Aber: „Wenn es vorbei ist, dann kann ich auch abschalten.“