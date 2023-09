Für Fuchstals Trainer gibt es ein Geschenk zum Geburtstag

Muriz Salemovic feiert mit seinem Team den ersten Sieg in der Fußball-Kreisklasse. Der SV Igling ist weiter auf Erfolgskurs.

„Langsam müssen wir uns daran gewöhnen, öfter zu gewinnen“, sagte Iglings Trainer Michael Stengelmair nach dem 2:0-Sieg seines Teams gegen Issing. „Aber es gibt Schlimmeres“, fügt er mit einem Schmunzeln an. Diesmal musste er aber lange zittern, denn nach einer sehr guten ersten Halbzeit, in der Igling einige gute Chancen vergeben hatte, kam Issing nach der Pause besser ins Spiel. „Vor allem, nachdem sich Spielertrainer Tobias Vief eingewechselt hatte, bekamen wir Probleme“, so Stengelmair. Gut, dass er mit Wilbiller und Albrecht zwei Spieler auf der Bank hatte, die „sich den nötigen Respekt verschaffen können“, und Albrecht war es auch, der den Trainer schließlich erlöste.

Da ist er, der erste Sieg für den SV Fuchstal in der laufenden Saison. „Ich bin unheimlich stolz auf das Team, es hat alles umgesetzt, was wir besprochen haben“, freute sich Trainer Muriz Salemovic. In der ersten Halbzeit habe man das zwar nicht zu Toren nutzen können, das gelang dann nach der Pause und so geht der 3:1-Sieg gegen Peiting II absolut in Ordnung. Und das Team machte seinem Trainer damit auch gleich ein passendes Geburtstagsgeschenk. Fortgesetzt hat Salemovic dann die Feier auf der Wiesn in München – ein rundum gelungener Tag für den SVF und seinen neuen Coach.

Der SV Kinsau kommt in Unterzahl nicht mehr ins Spiel

Gegen den Tabellenführer Hohenfurch wäre für den SV Kinsau viel mehr drin gewesen. Doch am Ende musste sich das Team mit 1:4 geschlagen geben. „Nach dem 1:0 hätten wir die Führung eigentlich ausbauen müssen“, so Swoboda. Der Knackpunkt war aber die Rote Karte für Schwarz, der einen Konter unterband, kurz vor der Pause. „Das war sehr hart, dafür hätte man auch eine Zeitstrafe geben können“, so der SVK-Trainer. In die zweite Halbzeit fand sein Team nicht mehr rein und kassierte innerhalb von zehn Minuten die vier Gegentreffer. „Nach dem 2:1 ist es einfach dahingegangen“, beurteilte er die Partie. Damit warten die Kinsauer weiter auf den ersten Dreier in der laufenden Saison.

Verdienter Heimsieg für Schwabbruck gegen Unterdießen. Dabei machten es sich die Gäste selbst unnötig schwer. Unterdießen startete mit guten Chancen stark in die Partie, doch Schwabbruck erzielte Mitte der ersten Halbzeit das 1:0. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten und so glich Unterdießen zwei Minuten später aus. Anschließend hatte wieder Schwabbruck die besseren Spielszenen und ging verdient in Führung. Nach der Pause häuften sich viele Fehlpässe und Ballverluste bei Unterdießen, die der Gastgeber weitere zweimal bestrafte. So endete die Begegnung mit einem souveränen 4:1-Erfolg für Schwabbruck.

Der FC Hofstetten nutzt seine Chancen konsequent aus

Der FC Hofstetten spielt weiter oben mit. Gegen den SV Prittriching kann sich der Gast mit 3:2 durchsetzen. „Am Ende hat es Hofstetten einfach cleverer gemacht und die Chancen besser genutzt“, so der sportliche Leiter von Prittriching, Lukas Heigl. Zur Halbzeit führte Hofstetten mit 2:1, da es seine Möglichkeiten effizient ausspielte. Aus dem Spiel heraus passierte anschließend wenig und so erhöhte Hofstetten durch einen Handelfmeter auf 3:1. Nach einem Foulelfmeter auf der anderen Seite fiel der Anschlusstreffer und gleichzeitige Endstand zum 2:3. „Beide Elfmeter kann man geben“, so Lukas Heigl.

Rott startete überlegen in die Partie in Türkenfeld. Es mangelte nur an der Chancenverwertung und dem nötigen Quäntchen Glück. Einmal traf Rott die Latte, einmal rettete ein Türkenfelder Abwehrspieler auf der Linie. Nach der Pause zeigte sich ein umgekehrtes Bild: Türkenfeld hatte mehr Chancen und nutzte eine zum 1:0-Endstand. (steng/az/swob/evsp/luh/welm)

Prittriching - Hofstetten 2:3, 0:1 Schaal (21.) , 0:2 Pichlmeyr(40.) , 1:2 Mueller (43.), 1:3 Pichlmeyr (54./HE), 2:3 Scherer (68./FE).

Türkenfeld – Rott 1:0, 1:0 Wimmer (77.).

Schwabbr. - Unterdießen 4:1, 1:0 Hartmann (20.), 1:1 Poppinger (22.), 2:1 Meßmer (47./FE), 3:1 Hartmann (80.), 4:1 Bauer (85.).

Igling - Issing 2:0; 1:0 Fernandes (28.), 2:0 Albrecht (84.).

Fuchstal - Peiting II 3:1; 1:0 N. Tasler (60.), 2:0 L. Prinzing (70.), 3:0 T. Tasler (81.), 3:1 Fichtl (87.); Rot: Pakleppa (78./TSV).

Hohenfurch - Kinsau 4:1; 0:1 Rankl (36./FE), 1:1 Pönitz (63.), 2:1 Grimm (65.), 3:1 Fischer (68.), 4:1 Schönfelder (73.); Rot: Schwarz (45+3/SVK).