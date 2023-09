Fußball

vor 34 Min.

Für Geltendorfs Fußballer steht wieder ein „Bonbonspiel“ an

Plus In der Fußball-A-Klasse 1 steht der TSV Geltendorf noch ungeschlagen an der Tabellenspitze. In Scheuring trifft das Team von Marcel Wupperfeld erneut auf einen Verfolger.

Es läuft beim TSV Geltendorf in dieser Saison: Nach für Spieltagen führt das Team von Trainer Marcel Wupperfeld noch ohne Niederlage die Fußball-A-Klasse 1 an. Woran es liegt, dafür hat Trainer Marcel Wupperfeld eine einfache Erklärung.

Für Marcel Wupperfeld ist es das zweite Jahr als Trainer beim TSV Geltendorf – und auch sein zweites Jahr als Trainer. „Der Wechsel war eigentlich kurios“, erzählt der 41-Jährige, der aus Wuppertal stammt. Wupperfeld spielte noch bei Mammendorf und kam nach der Partie gegen Geltendorf mit Michael Grabler, dem Technischen Leiter des TSV ins Gespräch. „Ich wollte meinen Fokus mehr in Richtung Traineramt legen und Geltendorf suchte einen Trainer.“

