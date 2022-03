Fußball

vor 17 Min.

Für Kaufering steht das erste Bezirksligaspiel 2022 an

Plus Jetzt starten auch die Fußballer des VfL Kaufering in die Bezirksliga Schwaben. Denklingen ist beim Dritten der Gruppe Oberbayern zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Jetzt wird es für den Spitzenreiter der Bezirksliga Schwaben Süd wieder ernst: Der VfL Kaufering erwartet am Samstag den TSV Haunstetten zum ersten Ligaspiel in diesem Jahr. Denklingen hat bereits einen erfolgreichen Start in der Gruppe Oberbayern hingelegt, mit Wolfratshausen wartet aber ein ganz anderes Kaliber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen