Fußball

07:33 Uhr

Für Kaufering steht in der Landesliga ein besonderes Spiel an

Für Kauferings Fußballer (weiße Trikots) steht am Freitagabend wieder ein Heimspiel an. Foto: Messelhäuser (Archivbild)

Plus Der VfL Kaufering empfängt in der Fußball-Landesliga bereits am Freitagabend den TSV Gilching. Ein Kauferinger wird dabei eine Bestmarke aufstellen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Beim Fußball-Landesligisten VfL Kaufering scheint der Knoten geplatzt zu sein: Nach drei Niederlagen in Folge gab es zuletzt wieder einen wichtigen Erfolg. Und gegen Gilching will der VfL am Freitag, ab 18.30 Uhr, natürlich nachlegen. Das soll auch für einen Spieler ein Geschenk werden.

„Man hat gleich gemerkt, dass nach so einem Sieg alles leichter geht“, sagte Kauferings Trainer Ben Enthart im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Durststrecke hatte doch allen zu schaffen gemacht, umso gelöster ist nun wieder die Stimmung nach dem 2:1-Erfolg gegen Durach. „Da sind mehrere Faktoren zusammengekommen“, meinte Enthart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen