Für Peter Bootz geht es vom Absteiger zum Aufsteiger

Plus Am Wochenende fällt im Fußball-Kreis Zugspitze der Startschuss. Der neue Trainer des TSV Finning spricht über seine ersten Erfahrungen und beantwortet „Die fünf Fragen an den Trainer“.

Von Margit Messelhäuser

Nun rollt auch wieder in den unteren Klassen der Fußball: Während sich die beiden Landkreis-Teams im Kreis Augsburg noch eine Woche gedulden müssen, geht es im Kreis Zugspitze bereits los. In dieser Saison berichtet ein Landkreis-Trainer von der aktuellen Situation im Team – und beantwortet „Die fünf Fragen an den Trainer“. Den Anfang macht Peter Bootz, der nach dem Aus beim TSV Utting zum Aufsteiger Finning gewechselt ist.

Nachdem der TSV Utting seine Fußball-Mannschaft zurückziehen musste, stand Trainer Peter Bootz erst mal ohne Mannschaft da. Eigentlich hatte er beim Ammersee-Team noch ein Jahr, trotz des Abstiegs aus der Kreisklasse, anhängen wollen, daraus wurde aber nichts. „Dann ging es aber schnell“, sagt Bootz im Gespräch mit unserer Redaktion. Finning, das endlich den Aufstieg in die Kreisklasse geschafft hatte, brauchte einen neuen Coach: Armin Sanktjohanser, der das Kunststück fertiggebracht hatte, wechselte zum Bezirksliga-Aufsteiger Jahn Landsberg. „Eigentlich ist dieses ,Bäumchen-wechsel-dich’ nicht so meine Sache“, sagt Bootz, doch in diesem Fall sagte er zu.

