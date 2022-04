Fußball

07:04 Uhr

Fußball-A-Klasse: Das Tor in Greifenberg ist rekordverdächtig

Ein rekordverdächtiges Tor fiel am vergangenen Spieltag in Greifenberg.

Plus Tabellenführer Hofstetten trifft in Greifenberg sehr früh. In Scheuring ist man über den Gast aus Landsberg verärgert.

Gut möglich, dass in Greifenberg diesmal ein Rekord aufgestellt wurde – so schnell ist im Landkreis wohl noch kein Tor gefallen. Verärgerung gibt es dagegen in Scheuring, das extrem ersatzgeschwächt gegen die zweite Mannschaft des TSV Landsberg eine deutliche Niederlage kassierte.

