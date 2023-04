Fußball

vor 49 Min.

Fußball-A-Klasse: Der SV Erpfting feiert einen Kantersieg

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-A-Klasse bleiben Greifenberg und Dettenschwang weiter ungeschlagen. Greifenberg siegt ohne Gegentor.

Nichts anbrennen ließ der FC Greifenberg bei Schlusslicht Pöcking II. Auch wenn es etwas dauerte, am Ende setzten sich die Greifenberger deutlich mit 5:0 durch. Zwar ging der FCG schnell in Führung, doch dann wollte der Ball nicht mehr über die Linie. In den Schlussminuten schraubten die Greifenberger dann das Ergebnis noch in die Höhe – und setzten sich mit dem Sieg weiter von der Gefahrenzone ab.

Die zweite Mannschaft des TSV Schondorf wartet weiter auf den ersten Sieg. Auch bei der Reserve des SC Maisach musste man sich am Ende knapp geschlagen geben. Dennoch war Trainer Eduard Schmalz, der Tunay Kaya vertrat, zufrieden. „Kämpferisch waren wir mindestens gleichwertig, der Gegner hat seine Chancen besser genutzt.“ Zudem kassierte man eine Gelb-Rote Karte, aber „mit zehn Mann waren wir besser als mit elf“, so Schmalz. Alle hätten noch eine Schippe draufgelegt, das sei positiv gewesen.

