Fußball-A-Klasse: Der TSV Finning marschiert vorne weg

Plus In der A-Klasse 5 Zugspitze gibt es einen klaren Favoriten. Allerdings muss Jahn Landsberg mehr als eine Halbzeit lang mit zwei Mann weniger spielen. Greifenberg scheint auf einem guten Weg.

Auf jeden Fall in der ersten Halbzeit lieferten die zweite Mannschaft von Jahn Landsberg und der TSV Finning ein richtig hochklassiges A-Klassen-Spiel ab. In der zweiten Hälfte wurde es eine einseitige Partie, da zwei Jahnler kurz vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden waren.