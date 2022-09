Fußball-A-Klasse: Die Tabellenführer lassen nichts anbrennen

Plus In den Fußball-A-Klassen mit Teams aus dem Kreis Landsberg setzen sich die Favoriten durch. Der zweiten Mannschaft von Jahn Landsberg gelingt ein kurioses Tor.

Die Tabellenführer in den A-Klasse 1 und 5 konnten ihre Partien für sich entscheiden. Scheuring gewann klar mit 4:0 gegen die Reserve aus Prittriching. Etwas knapper war der Erfolg der Finninger beim 3:2 gegen den SV Erpfting.