Fußball

vor 56 Min.

Fußball-A-Klasse: Egling feiert einen Kantersieg

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-A-Klasse fallen diesmal viele Tore. Dennoch gibt es nicht immer einen Gewinner.

Zu spät kam der Anschlusstreffer für den SV Apfeldorf im Heimspiel gegen Pähl: Am Ende musste sich der SVA knapp mit 1:2 geschlagen geben. Erst per Elfmeter gelang in der 90. Minute das 1:2, danach wurden die Gastgeber noch durch eine Zeitstrafe geschwächt und eine Schlussoffensive war nicht mehr möglich.

Die zweite Mannschaft des TSV Schondorf ist derzeit nicht vom Glück verwöhnt. Allerdings braucht die Mannschaft von Tunay Kaya auch zu viele Chancen. Nach einem guten Start gegen Herrsching konnte man nicht nachlegen und kassierte durch einen zweifelhaften Elfmeter den Ausgleich. Nach dem 2:2 hatte Kaya eigentlich den Siegtreffer erzielt, doch den gab der Schiri nicht, so blieb es beim Remis.

