Fußball-A-Klasse: Für den FC Issing II dauert das Spiel zu lange

Keinen Sieger gab es in der Partie zwischen dem FC Issing II und Dettenschwang/Thaining (schwarze Trikots): In der Nachspielzeit kassierten die Gastgeber noch den Ausgleich.

Plus In der Fußball-A-Klasse fallen diesmal einige späte Tore. Auch die zweite Mannschaft des FCI verliert dadurch zwei Zähler. Eching kann ein freies Wochenende genießen.

Eine 2:0-Führung verspielte die DJK Schwabhausen gegen den SC Egling. Dabei hätten die Schwabhauser die Partie eigentlich schon in der ersten Halbzeit entscheiden können. Von den Gästen war nichts zu sehen, doch die DJK vergab die besten Möglichkeiten – und so fielen die beiden Treffer durch Fehler der Eglinger. Nach der Pause gab es wieder eine Großchance für die Heimelf - die ebenfalls vergeben wurde. Das war das Signal für Egling, dass da noch was möglich war, und die Eglinger spielten ihre drei Tore dann auch schön raus. Schwabhausen erlebte die bittere Fußball-Weisheit: Wer seine Chancen nicht nutzt, wird am Ende bestraft.

Es wird einfach nichts mit dem zweiten Sieg für den TSV Schondorf in der neuen Saison. In Türkenfeld gab es für die Mannschaft von Trainer Eduard Schmalz aber zumindest ein weiteres Unentschieden. Zweimal legten die Hausherren vor, aber die Schondorfer zogen nach. Als Türkenfeld in der Schlussphase erneut per Elfmeter in Führung ging, sah es schlecht aus für das Ammersee-Team, doch auch dieses bekam einen Strafstoß zugesprochen und Lenny Kleipoedszus behielt die Nerven.

