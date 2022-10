Fußball

vor 36 Min.

Fußball-A-Klasse: Schwabhausen darf weiter auf Meisterrunde hoffen

Die DJK Schwabhausen (rote Trikots) setzt sich gegen Greifenberg durch und klettert damit auf Platz drei in der A-Klasse 1.

Plus Die DJK schiebt sich in der Fußball-A-Klasse 1 auf den dritten Platz. Jahn Landsberg II sichert sich das Ticket für die Meisterrunde vorzeitig.

Artikel anhören Shape

Nur als „Zaungast“ konnte Predrag Vuletic das Spiel seiner Mannschaft verfolgen: Der Trainer von Jahn Landsberg II hatte am vorherigen Spieltag die Rote Karte gesehen und musste die Partie gegen Dettenschwang vom Parkplatz aus mit ansehen. „Aber mein Vertreter, Florian Gerg, hat es hervorragend gemacht“, freute sich der Coach. Mit dem hart erkämpften 5:3-Sieg haben die Jahnler das Ticket für die Meisterrunde gelöst. Dabei war Jahn zu Beginn der zweiten Halbzeit „völlig von der Rolle“ und fing sich schnell zwei Gegentore ein. Doch dann kamen die Gastgeber zurück und drehten die Partie. Insgesamt, so der Jahn-Trainer gehe der Sieg auch in Ordnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .