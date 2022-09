Fußball

vor 20 Min.

Fußball-A-Klassen: Rekordverdächtiges Tor in Schwabhausen

In Schwabhausen fiel schon früh ein Treffer.

Plus Die Gastgeber starten furios in die Partie gegen Prittriching II. Finning tut sich gegen A-Klassen-Aufsteiger Apfeldorf nur am Anfang schwer.

Gleich doppelten Grund zur Freude hatte Predrag Vuletic, Trainer der zweiten Mannschaft von Jahn Landsberg: Nicht nur, dass seine Mannschaft das Stadtduell gegen Erpfting gewonnen hat, „wir haben diesmal keine Karte bekommen“. Das war Thema zuletzt gewesen und diesmal seien seine Spieler sehr diszipliniert gewesen. Aufgrund der zweiten Halbzeit gehe der Sieg in diesem guten A-Klassenspiel auch in Ordnung. „Unser Vorteil war sicher, dass wir eine starke Bank hatten und auch fünf Mal wechseln konnten, Erpfting hatte nur zwei Ersatzspieler auf der Bank.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen