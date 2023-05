Fußball

17:27 Uhr

Fußball: Auch vier Tage vor Schluss herrscht noch Spannung

Plus Im Fußball-Kreis Zugspitze herrscht vier Spieltage vor Saisonende in den meisten Gruppen noch Spannung. Was den Aufstieg betrifft, kann ein Landkreis-Team diesmal für die Vorentscheidung sorgen.

Von Margit Messelhäuser

Vier Spieltage stehen in der zweiten Saisonhälfte im Fußball-Kreis Zugspitze noch an – in den Gruppen mit Landkreis-Beteiligung ist noch in fast keiner eine Entscheidung gefallen. Zum einen die Bestätigung, dass durch den neuen Modus wirklich bis zuletzt Spannung herrscht, zum anderen auch der Beweis dafür, dass die Neueinteilung durch Spielleiter Heinz Eckl für in etwa gleichstarke Gruppen gesorgt hat. Aber auch in der Kreisklasse Augsburg herrscht an der Spitze Spannung – trotz „alter“ Spielweise.

Aufstieg in die Kreisliga Der MTV Dießen hat sich im Kampf um die Tabellenspitze zurückgemeldet: Mit dem Sieg zuletzt gegen Bad Kohlgrub kletterte der MTV wieder auf Platz zwei in der Gruppe C. Diesmal ist Spitzenreiter Unterammergau zu Gast – das Hinspiel hatte Dießen mit 1:0 gewonnen, mit einem weiteren Sieg könnte man zum Gast aufschließen (16).

