Fußball: Aufsteiger Unterdießen feiert perfekte Premiere in der Kreisliga

Punkte gab es am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga für die Aufsteiger aus Dießen und Unterdießen.

Plus Der SV Unterdießen startet mit einem Sieg in die neue Fußball-Saison. Der MTV Dießen bietet im ersten Kreisklassenspiel seit Jahren den Fans ein Spektakel.

Zwei Aufsteiger aus dem Landkreis starteten mit „Verspätung“, nämlich erst am Sonntagabend in die neue Fußballsaison. Für den SV Unterdießen war es das erste Kreisligaspiel überhaupt in der Geschichte des Vereins – und das hätte besser kaum laufen können. Mit 2:0 setzten sich Unterdießen zu Hause gegen den TSV Altenstadt durch.

