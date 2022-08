Fußball-Bayernliga: Sascha Mölders trifft auf seine alte Liebe

Plus Sascha Mölders war „der“ Kultfußballer beim TSV 1860 München. Jetzt ist er mit dem TSV Landsberg als Tabellenführer der Bayernliga bei der zweiten Mannschaft der Löwen zu Gast.

Von 2016 bis Januar 2022 spielte Sascha Mölders beim TSV 1860 München und erzielte für die Löwen in 212 Spielen 82 Tore. Am Freitagabend geht es für den ehemaligen Kultspieler der Sechziger zurück nach München: Als Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga ist er mit dem TSV Landsberg bei der zweiten Mannschaft zu Gast. Eine Rückkehr mit vielen Emotionen? Das Landsberger Tagblatt hat nachgefragt.