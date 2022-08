Fußball-Bayernliga: Sascha Mölders trifft gegen die „jungen Löwen“

Plus Für Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders ist das Bayernliga-Spiel gegen den TSV 1860 München II keine normale Partie. Doch nicht nur wegen der Vorgeschichte wird es zu einem außergewöhnlichen Spiel.

Für Sascha Mölders, Spielertrainer beim TSV Landsberg, war es eine Rückkehr: Sechs Jahre lang spielte er für die Profis der Münchner Löwen, war Fan-Liebling – und trat nun als Gegner an. Doch nicht nur deshalb war das Freitagabendspiel in der Fußball-Bayernliga vor 850 Zuschauern außergewöhnlich.