Fußball-Bayernliga: TSV Landsberg hat Pullach in guter Erinnerung

Plus Der TSV Landsberg ist am Samstag beim Ex-Verein von Spielertrainer Mike Hutterer zu Gast. Im Hinspiel feiert Landsberg gegen Pullach einen Kantersieg.

An das Hinspiel hat der TSV Landsberg eine gute Erinnerung: Mit 5:1 wurde der SV Pullach im 3C-Sportpark förmlich abgeschossen. Am Samstag, bereits ab 13 Uhr, findet nun das Rückspiel statt – und für beide Fußball-Bayernligisten steht dabei einiges auf dem Spiel.