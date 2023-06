Fußball: Bayernligist TSV Landsberg spielt beim Aufsteiger Finning

In Finning findet ein Benefizspiel statt. Dazu tritt der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg beim Aufsteiger TSV Finning an. Wer von dem Spiel profitiert.

Am Donnerstag, 22. Juni, findet in Finning ein Benefiz-Fußballspiel statt: Der Bayernligist TSV Landsberg mit Spielertrainer und Ex-Profi Sascha Mölders tritt ab 19 Uhr gegen den Kreisklasse-Aufsteiger TSV Finning an.

Die Idee zu diesem Benefizspiel, das dem Gedenken an den im vergangenen Jahr überraschend verstorbenen langjährigen Torwart Maximilian Strobl gewidmet ist, hatten TSV-Vorsitzender Martin Boos und der scheidende Trainer Armin Sanktjohanser. „Wir hoffen, dass dieses besondere Spiel ein Highlight für uns wird und viele Fans dabei sein werden“, sagt Mit-Organisator Maik Renger. Schließlich laufe ja nicht jeden Tag ein so bekannter Spieler wie der Ex-Profi Sascha Mölders in Finning auf.

Der Eintritt ist frei, eine Spende wird empfohlen

Zum Fußballspiel wird kein Eintritt verlangt, jedoch eine Spende von mindestens fünf Euro empfohlen. „Der Erlös der Eintrittsgelder geht an den First Responder Finning“, so Martin Boos.

Der First Responder Finning, gegründet 2020, ist heuer bereits über 30-mal zu Einsätzen gerufen worden. Der Verein hat laufend Kosten zu begleichen. „Wir bilden weiter aus, brauchen Einsatzkleidung und müssen unser Fahrzeug instand halten, dieses benötigt demnächst einen neuen Auspuff. Auch in eine neue Martinshornanlage müssen wir investieren“, erklärte Martin Stadler, Vorstandsmitglied beim First Responder, der sich über die Ankündigung einer Spende durch den TSV Finning freut. (sr)