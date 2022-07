Fußball

25.07.2022

Fußball-Bayernligist TSV Landsberg will zurück in die Erfolgsspur

Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer (Mitte) will mit seinem Team wieder zurück in die Erfolgsspur.

Plus Nach der ersten Niederlage in der Fußball-Bayernliga steht für den TSV Landsberg am Dienstag ein Pokalspiel an. Gastgeber ist Schwaben Augsburg.

Von Margit Messelhäuser

Es war eine unnötige Niederlage, die der TSV Landsberg zuletzt in der Fußball-Bayernliga kassiert hat: Mit 1:2 musste man sich Gundelfingen geschlagen geben (LT berichtete). Schon am Dienstag haben die Landsberger die Chance, in die Erfolgsspur zurückzukehren, dann im Pokalspiel bei Schwaben Augsburg (Beginn 18.30 Uhr).

