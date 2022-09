Fußball

17:31 Uhr

Fußball-Bezirksliga: Denklingen braucht den „zwölften Mann“

Auf den „zwölften Mann“, also die Zuschauer, bauen die Denklinger (blaue Trikots) beim Heimspiel am Samstag.

Plus Bezirksliga: Der VfL Denklingen ist derzeit personell arg gebeutelt. Im Heimspiel hofft Trainer Ansorge auf Unterstützung von der Seitenlinie.

Von Margit Messelhäuser

Es scheint das verflixte zweite Jahr zu werden für den VfL Denklingen: In der Fußball-Bezirksliga läuft es für Trainer Markus Ansorge und sein Team bislang wirklich nicht rund. Nicht dass man schlecht dastehen würde – aber halt nicht so gut wie vergangene Saison. Und auch für das Heimspiel am Samstag (16 Uhr) stehen die Zeichen nicht gerade gut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen