vor 17 Min.

Fußball-Bezirksliga: Jahn Landsberg legt den Schalter um

Plus In der Fußball-Bezirksliga fährt der Aufsteiger Jahn Landsberg nach einer Durststrecke wieder einen beeindruckenden Sieg ein. Kann Denklingen am Sonntag nachziehen?

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Die FT Jahn Landsberg hat gegen Olching in der Fußball-Bezirksliga erneut ihre Heimstärke unter Beweis gestellt. Gegen Pasing fuhr das Team wieder drei Punkte ein. Am Sonntag, ab 15 Uhr, steht für den VfL Denklingen das Heimspiel gegen Bad Heilbrunn an.

Eindrucksvoll meldet sich die FT Jahn Landsberg zurück: Gegen die DJK Pasing feierte das Team von Trainer Armin Sanktjohanser einen ungefährdeten 6:2-Sieg. „Es war die Reaktion, die ich mir gewünscht habe“, freute sich der Coach nach dem Spiel. Am Donnerstag hatte er nur 20 Minuten trainiert, danach aber etwa eine Stunde mit dem Team gesprochen. „Da hatte ich den geringsten Redeanteil“, das meiste hatten die erfahrenen Spieler erledigt, teilte Sanktjohanser mit. Und es zeigte Wirkung: Zur Pause führte Jahn durch Treffer von Wagner, Pittrich, Süß und Dillinger bereits 4:1.

