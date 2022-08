Fußball-Bezirksliga: Teuer erkaufter Sieg für Denklingen

Plus Der VfL Denklingen setzt sich klar gegen den Bezirksliga-Aufsteiger Hellas München durch. Drei VfL-Fußballer verletzen sich jedoch.

Der VfL Denklingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern ungeschlagen. Und zu Hause eine Macht: Gegen Aufsteiger Hellas München gab es für die Elf von Trainer Markus Ansorge einen deutlichen 4:1-Sieg. Allerdings war dieser Erfolg teuer erkauft.